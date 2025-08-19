Стройготовность дублера Пятницкого шоссе достигла 20%

В рамках строительства дублера Пятницкого шоссе дорожники продолжают возведение моста через р. Синичку в г. о. Красногорск. Сейчас ведутся работы по укрупненной сборке и подъему металлоконструкций левого пролетного строения на временные опоры, сообщает пресс-служба Минтранса Подмосковья.

«Параллельно ведется армирование стоек, ригелей опор и монтаж опалубки, а также бетонирование конструкций. Общая масса металлоконструкций составит порядка 2,2 тысяч тонн. Сейчас строительная готовность объекта достигла 20%, все работы ведутся в графике. Открыть движение на дублере протяженностью 5,2 км планируется в конце следующего года», — рассказал министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Марат Сибатулин.

Строительство дороги осуществляется с целью улучшения дорожной ситуации на Пятницком шоссе и обеспечения транспортной доступности жителей близлежащих населенных пунктов. Дублер позволит водителям сэкономить 20-30 минут. Также снизится загрузка «старого» направления Пятницкого шоссе, в целом улучшится транспортная ситуация в городских округах Красногорск и Химки.

Четырехполосная дорога пройдет от примыкания к «старому» Пятницкому шоссе в районе поселка Отрадное до строящегося выезда из Юрлова. Проезд по ней будет бесплатным, так как строительство осуществляется полностью за счет регионального бюджета.

В рамках проекта предусмотрено строительство одноуровневой кольцевой развязки на примыкании к выезду из Юрлова, путепроводов через дорогу из д. Сабурово и в районе СНТ «Гея», а также моста через р. Синичку и разворотной петли при выезде на «старое» Пятницкое шоссе. Для удобства и безопасности жителей будут обустроены пешеходные зоны, велодорожки, светофорные объекты, остановочные павильоны для общественного транспорта и шумозащитные экраны.

