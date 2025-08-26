Стройготовность дороги Путилково-Пятницкое шоссе превысила 50%

сегодня в 16:55

В Красногорске продолжается строительство новой дороги Путилково-Пятницкое шоссе. Строительство осуществляется в рамках комплексного плана по модернизации и развитию существующей дорожной сети в микрорайоне Путилково. На сегодняшний день строительная готовность объекта оценивается в 52%, сообщает пресс-служба Минтранса Подмосковья.

«Сейчас завершено большинство подготовительных мероприятий: переустройство канализации и газовых сетей выполнено более чем на 90%. Строители продолжают устройство земляного полотна и основания дорожной одежды, монтаж бортового камня. На мосту через реку Журавку уложен первый слой асфальтобетонного покрытия, выполнена гидроизоляция и ведется монтаж стоек барьерного ограждения», — рассказал министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Марат Сибатулин.

Новая дорога позволит обеспечить устойчивую транспортную связь с Пятницким шоссе, улучшит дорожную ситуацию в районе Путилковского шоссе. Завершить работы планируется в 2026 году.

Участок строительства определен от примыкания к Пятницкому шоссе до границы жилой застройки в Путилково. Общая протяженность четырехполосной автодороги составит 1,8 км. Также предусмотрено строительство одноуровневой кольцевой развязки, для удобства и безопасности жителей обустроят пешеходную зону и велодорожку.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что каждому чиновнику нужно максимально вникнуть в детали для обеспечения безопасности в Подмосковье.

Также глава региона отметил, что своевременное обслуживание дорожной сети области является залогом ее безопасности для жителей.