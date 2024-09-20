Строительство путепровода на Лыткаринском шоссе начнется в 2026 году

До конца 2024 года приступят к проектированию нового путепровода в Люберцах на Лыткаринском шоссе над трассой М-5 «Урал», сообщает пресс-служба Минтранса Подмосковья.

В настоящее время ведется работа по включению данного проекта в госпрограмму. Затем будут проведены конкурсные процедуры по выбору подрядчика для выполнения проектно-изыскательских работ, завершить которые планируется в 2025 году. После этого приступят к строительно-монтажным работам, выполнить которые планируется в 2026 году.

В соответствии с техзаданием, предусмотрено строительство трехполосного путепровода длиной 101 метр, а также проведение реконструкции прилегающих участков дорог общей протяженностью порядка 0,5 км. Кроме того, будет выполнено переустройство инженерных коммуникаций, установлено наружное освещение и шумозащитные экраны.

Новый дорожный объект обеспечит возможность дополнительного проезда из Москвы в сторону Томилино и Люберец, улучшит транспортную связь между Лыткарино, Томилино и Люберцами, а также между деревнями Токарево и Чкалово. Избавит водителей от необходимости делать перепробег в 6 км (при проезде через Лыткаринскую развязку). Время в пути сократится на 15-20 минут.

В ведомстве отметили, что в сентябре 2021 года в рамках реконструкции Новорязанского шоссе существующий путепровод был демонтирован. Сейчас транспортная доступность прилегающих населенных пунктов обеспечена ранее построенной развязкой на пересечении Лыткаринского шоссе и трассы М-5 «Урал», находящейся в непосредственной близости от демонтированного объекта.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев обратил внимание на важность строительства дорог.

Строящиеся автомобильные объекты очень важны и должны быть завершены качественно в срок, сообщил он.