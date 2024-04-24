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Строительство путепровода через М-5 «Урал» в Люберцах планируют начать в 2027 г

Строительство нового путепровода через федеральную автодорогу М-5 «Урал» в городском округе Люберцы планируют начать в 2027 году, сообщается на официальном интернет-портале администрации округа.

Заместитель главы муниципалитета Александр Сорокин совместно с депутатом Мособлдумы Дмитрием Дениско, начальником ТУ Томилино-Октябрьский Николаем Самарой провел встречу с жителями деревни Токарево в формате срочной выездной администрации.

«Основной вопрос, с которым обращались жители, касался строительства нового путепровода через федеральную автодорогу М-5 «Урал». В настоящее время проектная документация по строительству этого объекта получила положительное заключение госэкспертизы. Начало строительства запланировано на 2027 год», — отметил Сорокин.

Он добавил, что во время встречи также прозвучали вопросы, касающиеся ямочного ремонта дорог, а также вопросы улучшения транспортного обслуживания населения.

Все поступившие вопросы зафиксированы и взяты в работу.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщал, что власти региона видят запрос от жителей новых микрорайонов на обеспечение транспортной доступности.

Он также назвал дороги и благоустройство основными темами, которые волнуют жителей региона.