Строительство подземного перехода в Люберцах завершат во 2 квартале 2025 года

Подрядная организация планирует завершить строительство подземного перехода на пересечении улицы Красной и Октябрьского проспекта в городском округе Люберцы во 2 квартале 2025 года, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Продолжаются работы по 1-му этапу реконструкции Октябрьского проспекта от примыкания улицы Власова до улицы Волковской. Протяженность всего реконструируемого участка составляет 1494 метра. В рамках реализации 1 этапа 8 сентября 2023 года состоялось открытие движения для автотранспорта по новой эстакаде, длина которой составляет 473 м. В открытии данного объекта принял участие губернатор Андрей Воробьев.

«В настоящее время ведется строительство тротуара на объездной дороге от стадиона «Торпедо» до улицы Волковской под путепроводом (эстакада «Мальчики»), монтаж перильного ограждения и строительство тротуарной сети вдоль эстакады. А также ведутся строительно-монтажные работы в подземном пешеходном переходе на пересечении улицы Красной и Октябрьского проспекта. Выполняется обустройство лестничных сходов и прилегающих территорий, ведется внутреннее обустройство перехода (монтаж и наладка инженерных сетей, подготовка поверхности перекрытия к гидроизоляции). Длина перехода составит более 93 м, ширина и высота — свыше 4 м. Планируемые сроки сдачи объекта — 2 квартал 2025 года», — сказал глава муниципалитета Владимир Волков.

Он добавил, что сейчас общая строительная готовность I этапа составляет — 86%. Завершение работ поможет перераспределить транспортные потоки и улучшит пропускную способность Октябрьского проспекта на 35% (это около 80 тыс. автомобилей в сутки). Водители смогут экономить в пути от 30 минут до 1,5 часов.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что каждому чиновнику нужно максимально вникнуть в детали для обеспечения безопасности в Подмосковье.

Также глава региона заявлял, что своевременное обслуживание дорожной сети области является залогом ее безопасности для жителей.