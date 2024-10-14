Строительство пешеходного моста над трассой ЮЛА завершается в Лыткарине

В Лыткарине завершается строительство пешеходного моста над Южно-Лыткаринской автодорогой, который расположен в районе Тураевского шоссе. Об этом сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Пешеходный мост свяжет основную часть муниципалитета с градообразующими заводами и частным сектором. Несмотря на то, что работы по строительству моста еще не завершены, жители округа уже могут воспользоваться новым пешеходным маршрутом.

«Завершены работы по забивке свай, бетонированию ростверков и тела опор. Продолжается заливка бетона пандуса и сборка пролетного строения. Завершаются работу по устройству фундамента входной группы. Строительство перехода обеспечит безопасность пешеходов и водителей», — рассказали в строительной группе компаний «Альянс».

Мост состоит из трех опор и двух пролетных строений, а его протяженность составляет 110 метров. По словам строителей, все строительные работы на мосту планируется завершить в течение двух месяцев.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее отметил, что тема дорог очень важна, при этом ряд вопросов требует дополнительного разъяснения жителям.

«Весенне-летний-период — это активная фаза ремонтов, капитальных ремонтов дорог, мостов. И сегодня ряд направлений требует дополнительного разъяснения», — уточнил Воробьев в ходе обращения к жителям.