Строительство обхода деревни Малые Вяземы в Подмосковье на ЦКАД выполнено на 60%

На сегодняшний день при строительстве обхода деревни Малые Вяземы на Центральной кольцевой автомобильной дороге (ЦКАД) завершен монтаж пролета путепровода через ж/д пути Смоленской железной дороги, сообщили в пресс-службе Минтранса Подмосковья со ссылкой на ГК «Автодор».

Конструкцию уже опустили на постоянные опоры, сейчас строители занимаются устройством плиты проезжей части и парапетным ограждением. Продолжаются работы и на других искусственных сооружениях обхода. На 90% смонтирован на временных опорах самый протяженный путепровод объекта — 498 метровая эстакада над Можайским шоссе.

Специалисты также занимаются возведением рамповой части тоннеля, строительством путепровода через Ямскую улицу и моста через реку Большую Вяземку. В процессе строительства ливневая канализация протяженностью около 4 км, на данный момент готово 2,5 км от общего объема. Продолжается устройство дорожной одежды основного хода и съездов, уже уложено порядка 24 тысяч кв. м. первого слоя асфальтобетонного покрытия из 88 тысяч кв. м. Всего на объекте круглосуточно трудятся около 300 человек и свыше 70 единиц техники.

Движение по трассе будет осуществлено в 4 полосы — по две в каждом направлении, построены три развязки: с Петровским шоссе, Ямской улицей и рядом с Голицынской птицефабрикой.

Объект реализуется благодаря решению президента, при поддержке правительства РФ. С открытием обхода значительно улучшится транспортное сообщение в Одинцове, Звенигороде, Голицыне, Истре, Кубинке. Вздохнет с облегчением и местная улично-дорожная сеть, повысится безопасность движения. Новый участок поможет разгрузить участок ЦКАД между Можайским и Минским шоссе — этим узлом в сутки в среднем пользуется более 60 тыс. водителей, а в летнее время трафик достигает и 100 тыс. авто в сутки.

Открытие обхода позволит исключить пересечения автодороги с железнодорожными путями Смоленского направления в одном уровне. Здесь очень высокая интенсивность движения — в час пик поезда ходят с интервалом в 2-3, максимум в 5 минут. Благодаря открытию путепровода через железную дорогу водители больше не будут терять время в ожидании проезда поездов. Открытие обхода деревни Малые Вяземы планируется в конце 2024 года.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев в ходе ежегодного обращения к жителям назвал дороги и благоустройство основными темами, которые волнуют жителей региона. По результатам опроса жителей, эти темы лидируют в топе по позитивным изменениям в Подмосковье.

«Вот какие перемены стоят у нас в топе, лидеры. Первое — это дороги, второе — это благоустройство», — сказал Воробьев.