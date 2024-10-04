Строительство надземного перехода в пос Малаховка Люберец завершат в 2025 году

«Строится новый разноуровневый надземный пешеходный переход между улицей 1-я Первомайская и Новым проспектом в Малаховке. Он будет опираться на две опоры башенного типа, оборудованные лестничными сходами и пассажирскими лифтами для обеспечения доступа маломобильных групп населения. Остекление будет выполнено из специального ударопрочного стекла — триплекса. Строительство надземного пешеходного перехода позволит ликвидировать места несанкционированного прохода через железную дорогу и предложить жителям безопасную и комфортную зону для передвижения», — отметил глава муниципалитета Владимир Волков.

Он пояснил, что в настоящее время подрядная организация завершила устройство насыпи и монтаж опалубки для подбетонки, армирование ростверка под павильон, бурение буронабивной сваи, монтаж пространственного армакаркаса в скважину. По информации подрядной организации, завершить строительство перехода планируется в конце II квартала 2025 года.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев обратил внимание на важность строительства дорог.

Строящиеся автомобильные объекты очень важны и должны быть завершены качественно в срок, сообщил он.