Строительство моста-конкорса на станции МЦД-4 в Балашихе завершат до конца года

На станции МЦД-4 Железнодорожная в городском округе Балашиха активно продолжаются работы по реализации второго этапа реконструкции. Одной из ключевых составляющих проекта является строительство большого моста-конкорса, который обеспечит удобный транзитный переход через железнодорожные пути. Об этом сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Новый мост свяжет Октябрьскую и Пролетарскую улицы в микрорайоне Железнодорожный, что значительно улучшит доступ к станции для местных жителей.

В течение 2024 года были выполнены масштабные работы по реконструкции станции. Среди завершенных задач — устройство фундамента северного павильона, перекладка коммуникаций в районе платформы № 3 и демонтаж платформы № 4.

Запланировано обустройство четырех новых платформ с навесами по всей длине, а также самого большого моста-конкорса на четвертом диаметре. Новый мост обеспечит безопасный переход через железнодорожные пути и будет иметь спуск к платформам. Его площадь составит 5,2 тысячи квадратных метров, а комфорт пассажиров обеспечит наличие 15 эскалаторов и 7 лифтов, предназначенных для родителей с колясками и маломобильных пассажиров.

Первый этап реконструкции был завершен в сентябре прошлого года. В рамках этого этапа были возведены две платформы с навесами и построен южный вестибюль с конкорсом, где установили десять эскалаторов, четыре лифта и более 40 турникетов. Также было проведено благоустройство прилегающей к станции территории.

Четвертый Московский центральный диаметр «Апрелевка — Железнодорожная» является одним из самых крупных транспортных проектов как Москвы, так и Подмосковья. В общей сложности на маршруте расположены 37 остановок, из которых 5 находятся в Балашихе: Никольское, Салтыковская, Кучино, Ольгино и Железнодорожная. Реализация этого проекта обещает сделать транспортную систему более удобной и доступной для жителей региона.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что в регионе в строительстве в основном используют отечественные строительные материалы.