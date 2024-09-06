Строительство моста «Дружба» в Люберцах завершат в 2025 году

В Люберцах специалисты приступили к заливке свай моста «Дружба», который соединит микрорайон Зенино и московский район Некрасовка. Об этом сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Специалисты приступили к заливке свай моста «Дружба», который соединит микрорайон Зенино городского округа Люберцы и московский район Некрасовка.

Старт реализации масштабного проекта дали в сентябре прошлого года мэр Москвы Сергей Собянин и губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.

«Благоустроенная прибрежная зона озера Черное и пешеходный мост „Дружба“ появятся уже в 2025 году. Предусмотрено создание кругового велопешеходного маршрута, зоны отдыха у воды и мест для рыбалки, установка детских и спортивных площадок, освещения и видеонаблюдения», — отметил Волков.

Он добавил, что со стороны городского округа Люберцы запланированы работы по обустройству двух площадок на буронабивных сваях с настилом и зеленым откосом с размещением на них детской и спортивной площадок, зоны с городскими качелями, амфитеатра, зоны отдыха с шезлонгами и лавочками.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что в регионе в строительстве в основном используют отечественные строительные материалы.