Строительство моста «Дружба», который соединит Люберцы и Москву, планируют завершить в 2025 году

Строительство моста «Дружба» через озеро Черное, который свяжет микрорайон Зенино городского округа Люберцы и столичную Некрасовку, планируют завершить в 2025 году. Об этом сообщил глава муниципалитета Владимир Волков.

«Строительство моста „Дружба“ через озеро Черное в активной фазе. Знаковый для округа проект реализуется при поддержке губернатора Московской области Андрея Воробьева и мэра Москвы Сергея Собянина. Параллельно ведутся работы по благоустройству парка: специалисты монтируют каркас экотропы, прокладывают коммуникации», — отметил Волков.

Он добавил, что от жителей поступают вопросы — останется ли дамба после строительства или озеро будет разделено на две части.

«Дамба не останется. Насыпная площадка устраивается только для возведения моста, после окончания строительства она будет демонтирована, а русло восстановлено», — подчеркнул Владимир Волков.

Он уточнил, что работы по созданию новой зоны отдыха в полном объеме планируется завершить уже в текущем году.

Как ранее сообщил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев, дороги и благоустройство лидируют в топе по позитивным изменениям в Подмосковье по результатам опроса жителей.

«Готовясь к обращению, мы провели масштабный опрос, чтобы еще раз убедиться, какие перемены люди заметили в своем городе, и что по их мнению важно менять», — сказал Воробьев.