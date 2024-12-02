Строительство и реконструкцию проезда завершат в Котельниках в 2026 году

В городском округе Котельники запланировано выполнение проектных, изыскательских и строительно-монтажных работ по строительству и реконструкции проезда № 4638, сообщает пресс-служба комитета по конкурентной политике Московской области.

Выполнение работ планируется на участке от Дзержинского шоссе до примыкания к ул. Кузьминская, протяженностью 600 м с 2 полосами движения. Пройдет реконструкция участка (160 м) ул. Кузьминская в районе строящейся поликлиники с устройством автостоянок. Проведут устройство тротуара от Дзержинского шоссе до 3-го Покровского проезда.

Работы осуществляются в рамках государственной программы «Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса» и финансируются за счет средств бюджета Московской области. Их планируется завершить в 2026 году.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев в ходе ежегодного обращения к жителям назвал дороги и благоустройство основными темами, которые волнуют жителей региона. По результатам опроса жителей, эти темы лидируют в топе по позитивным изменениям в Подмосковье.

«Вот какие перемены стоят у нас в топе, лидеры. Первое — это дороги, второе — это благоустройство», — сказал Воробьев.