Строительство дополнительного участка МСД планируют завершить в 2026 году

Строительство дополнительного участка Московского скоростного диаметра (МСД) планируется завершить в 2026 году. Сегодня МСД в тройке самых востребованных столичных магистралей, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

«Продолжаем строительство дополнительного участка МСД: вдоль Каспийской улицы от Кантемировской улицы до Павелецкого направления МЖД», — написал столичный градоначальник в своем Telegram-канале.

Протяженность новой шестиполосной трассы составит около 4 км. Дорога сократит время в пути в среднем на 7 минут, улучшит транспортное обслуживание около 700 тыс. жителей юга столицы.

Также магистраль снизит нагрузку на участки МСД от проектируемого проезда № 5108 до Кантемировской улицы, Кантемировскую и Каспийскую улицы.

В рамках реализации проекта откроют дополнительный выезд на трассу М-4 «Дон» с МСД через Липецкую улицу, построят 5 эстакад, тоннель, съезды с Бакинской улицы на МСД и в обратном направлении. Кроме того, на пересечении с Ереванской улицей появится конечная станция для маршрутов наземного общественного транспорта.

Завершить строительные работы планируется в 2026 году. При этом в следующем году специалисты намерены дойти до Липецкой улицы. При строительстве рабочие проведут реконструкцию прилегающей улично-дорожной сети.