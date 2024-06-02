«Страна» рассказала о попытке диверсии на железной дороге в Одесской области
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В Одесской области зафиксировали попытку диверсии на железной дороге. Она произошла 31 мая, сообщает РБК.
По данным украинского издания «Страна», сотрудники станции Одесса — Восточная проверяли пути и обнаружили установленные на рельсы металлические предметы.
Из-за металлических предметов поезд мог сойти с рельс.
Местное управление службы безопасности Украины завело дело по статье о диверсии. За это может грозить до 15 лет лишения свободы.