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«Страна» рассказала о попытке диверсии на железной дороге в Одесской области

В Одесской области зафиксировали попытку диверсии на железной дороге. Она произошла 31 мая, сообщает РБК.

По данным украинского издания «Страна», сотрудники станции Одесса — Восточная проверяли пути и обнаружили установленные на рельсы металлические предметы.

Из-за металлических предметов поезд мог сойти с рельс.

Местное управление службы безопасности Украины завело дело по статье о диверсии. За это может грозить до 15 лет лишения свободы.