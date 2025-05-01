Стоят около 2,5 тыс авто: транспортный коллапс произошел на Крымском мосту

Затор на Крымском мосту установил рекорд по количеству машин со времени строительства. Там стоят около 2,5 тыс. водителей стоят больше 6 часов на досмотре из-за нехватки сотрудников, сообщает Mash .

По состоянию на 10 утра четверга, пробка растянулась на 13 км. На ручной досмотр очередь ждут 4 часа, на сканеры ИДК — свыше 6 часов. Со стороны Тамани стоят 2635 автомобилей, со стороны Керчи — 450 машин. Еще тысяча авто едут на полуостров из Краснодарского края.

Как рассказали водители, сотрудников на досмотрах не хватает, также автолюбители объезжают пробки через обочины, таким образом, лезут поближе к пункту досмотра. А шлагбаумы тормозят проверенные авто, чтобы не смешивать очереди.

По данным сервиса «Яндекс. Пробки», протяженность затора в направлении полуострова составила около 17 км.