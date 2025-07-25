Стоимость проезда в Петербурге может вырасти в августе в среднем на 6,5%

В Смольном рассматривается вопрос об увеличении стоимости проезда на общественном транспорте в ближайшее время. Если данное решение будет принято, то уже в августе жители и гости Северной столицы столкнутся с повышением цен в среднем на 6,5%, сообщает «Бриф24» .

В случае, если постановление будет подписано, существенно вырастет стоимость разового билета, ориентированного на туристов. Текущая стоимость такой поездки составляет 75 рублей для наземного транспорта и 81 рубль для метро. Ожидается, что после изменений цена вырастет до 80 и 86 рублей соответственно.

Изменения в тарифах могут коснуться и карты «Подорожник». Власти города обсуждают возможность установления единой стоимости проезда по электронному билету в размере 60 рублей независимо от вида транспорта — будь то метро или наземный транспорт. В настоящее время стоимость поездки по этой карте составляет 56 и 51 рубль соответственно.

Традиционно цены на проезд корректируются один раз в год, в начале января. По информации «Фонтанки», внеплановое повышение объясняется стремлением городских властей избежать более значительного увеличения стоимости проезда в будущем.

На итоговую стоимость проезда влияют различные факторы, такие как инфляция и колебания цен на энергоресурсы. Важно отметить, что в случае реализации сценария с внеочередным повышением основной позитивный эффект для населения проявится в 2025 году, так как следующий год ожидается стабильным в отношении тарифов.

При этом даже новые тарифы не достигнут экономически обоснованного уровня. Согласно заявлениям Смольного, городской бюджет покрывает около 65% реальной стоимости каждой поездки.