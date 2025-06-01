Стоимость проезда в городском транспорте в Москве скорректирована с 1 июня

С 1 июня в столице меняется стоимость билетов на проезд в городском транспорте, сообщает пресс-служба Дептранса Москвы.

Так, стоимость разовой поездки на метро, МЦК, МЦД на территории мегаполиса, наземном городском пассажирском транспорте по билету «Кошелек» на карте «Тройка» составляет 67 рублей, а в пригороде – 90 рублей.

Стоимость поездок по иным билетам по тарифу «Кошелек», «Единый» с лимитом и при оплате банковской картой изменилась на 4-6 рублей.

Стоимость разовой поездки по биометрии теперь составляет 63 рубля: это на 4 рубля меньше, чем по билету «Кошелек» карты Тройка и на 11 рублей меньше оплаты проезда банковской картой. Вот уже четвертый год биометрия остается самым выгодным способом оплаты проезда, которым пользуются более 400 тыс. пассажиров.

Пересадки с маршрута на маршрут наземного транспорта, а также между рельсовыми видами транспорта по-прежнему бесплатные. При поездках с использованием нескольких видов транспорта выгоднее всего использовать тариф «90 минут». Стоимость проездных билетов без лимита поездок на 30, 90 и 365 дней остается одной из самых низких среди крупных российских городов.

Кроме того, с 1 июня в столице меняется стоимость перемещения и хранения транспортных средств. Также на 2 рубля проиндексирована стоимость проезда по МСД в критически загруженные часы. Проезд остается бесплатным 70% времени суток в будни, а также в выходные и праздники. Стоимость транзитного проезда не изменилась.

С 2011 г. изменение тарифов на проезд в столице существенно ниже уровня инфляции. Средства от индексации тарифов направляются на улучшение транспортной инфраструктуры: развитие метрополитена, МЦД, наземного транспорта, а также на совершенствование пассажирских сервисов и билетной системы. Так, сегодня оплатить проезд пассажиры могут множеством удобных и инновационных способов, в том числе по биометрии, виртуальной «Тройкой» и через Систему быстрых платежей.