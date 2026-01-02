Стоимость проезда по МСД проиндексировали со 2 января

Со 2 января 2026 года в столице проведена адресная корректировка стоимости парковки на отдельных улицах, а также индексация проезда по МСД. Об этом ранее сообщил Telegram-канал департамента транспорта города Москвы.

На 12 улицах Москвы парковка стала стоить меньше. Поскольку средняя заполняемость парковочных мест на этих участках не достигала 50%, тарифы были уменьшены для выравнивания спроса, вплоть до 40 рублей в некоторых зонах. В числе таких улиц — улица Михаила Якушина, улица Игоря Численко, а также 2-й, 3-й и 5-й проезды Марьиной Рощи.

На большей части платных парковочных зон — 89% улиц — расценки не изменились. На 10,5% участков, где занятость стабильно составляет 80–90%, тарифы были пересмотрены в рамках действующей градации цен. Эти улицы обычно окружены объектами, привлекающими автомобилистов: популярными торговыми и бизнес-центрам, премиальными ресторанами, культурными достопримечательностями.

Изменение тарифов поможет разгрузить наиболее востребованные парковочные места, что снизит количество лишних маневров автомобилей в поисках свободных участков. Жители с резидентными разрешениями получат дополнительное преимущество — им станет проще найти парковку благодаря ускоренной оборачиваемости мест: машины будут освобождать их быстрее.

Параллельно проезд по Московскому скоростному диаметру в загруженные часы был проиндексирован на 3 рубля и теперь обходится в 13 рублей за участок. В остальное время — 70% будних суток (с 20:00 до 07:00 и с 11:00 до 16:00), а также в выходные и праздничные дни — движение по МСД остается бесплатным. Цена транзитного проезда (950 рублей) не изменилась. Эти меры позволят сохранить поездки по диаметрам быстрыми, комфортными и предсказуемыми по времени.

В интересах водителей плата за участок МСД взимается только в том случае, если въезд и выезд с него произошли в платный период. К примеру, проезд не оплачивается, если автомобиль въехал на участок в 6:55, а покинул его в 7:30, или если въезд состоялся в 10:55, а выезд — в 11:30.