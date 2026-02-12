Стоимость перелетов в Париж снизилась до уровня 2023 года

Средняя стоимость перелета в Париж в 2026 году снизилась до 29 тысяч рублей за билет в обе стороны, что сопоставимо с ценами 2023 года, рассказали в пресс-службе сервиса «Купибилет». Об этом сообщает Газета.ru .

В 2024 году спрос на перелеты в Париж снизился на 15% по сравнению с предыдущим годом, а средняя цена билета выросла на 38% и достигла 40 тысяч рублей. В 2025 году интерес к направлению увеличился более чем в два раза, а стоимость билета снизилась на 13% — до 35 тысяч рублей.

На 2026 год спрос на поездки в Париж сохраняется, а средняя цена билета уже опустилась до 29 тысяч рублей за перелет в обе стороны. Это почти на 18% дешевле, чем годом ранее, и соответствует уровню 2023 года.

В пресс-службе «Купибилета» отметили, что снижение цен стимулирует рост интереса к направлению. Представители сервиса посоветовали туристам бронировать билеты заранее, чтобы воспользоваться выгодными предложениями.

