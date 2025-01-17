Стилизованный новогодний троллейбус в Химках перевез более 10 тыс пассажиров

По улицам городского округа Химки продолжает курсировать стилизованный новогодний троллейбус. С начала выхода на линию он уже перевез свыше 10 тысяч жителей и гостей муниципалитета, сообщает пресс-служба администрации округа.

«Изначально троллейбус должен был радовать пассажиров до 14 января. Но по просьбам химчан мы приняли решение продлить его работу. Проехать на нем смогут все желающие до конца этого месяца», — поделился директор МП «Химкиэлектротранс» Александр Васильев.

В салоне стилизованного троллейбуса пассажиров ждут новогодние украшения. Это елки, гирлянды Дед Мороз, Снегурочка и другое.

Ранее на линию в Химках вышел ретро-троллейбус. Интерьер украсили советский билетный аппарат, компостеры, черно-белые фотографии, гирлянды, сделанные своими руками.

Для запуска ретро-троллейбуса был не случайно выбран маршрут № 1 «улица Дружбы — стадион «Родина». Именно с этого направления и началась история регулярного троллейбусного движения Московской области. Оно было запущено 24 апреля 1997 года в Химках.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что власти региона планируют развивать транспортную отрасль только с учетом мнения жителей. По его словам, вопросы транспорта всегда волнуют людей и являются важными.

«Поэтому запустили большую программу по ремонту автовокзалов, обновлению автобусов, организации „выделенок“ и остановок. Жители знают, как будет удобнее, поэтому обязательно будем учитывать их мнение и пожелания в проработке этих вопросов», — сказал Воробьев.