Стартует проектирование дороги с путепроводом в Люберцах

В Люберцах появится новая дорога с путепроводом через железнодорожные пути Казанского направления МЖД. Дорога пройдет по Проектируемому проезду № 4037 и соединит ул. Инициативную и Октябрьский проспект, тем самым обеспечит транспортную связь между северной и южной частями Люберец, сообщает пресс-служба Минтранса Подмосковья.

«Общая протяженность дороги составит свыше 1,6 км, а движение будет осуществляться по 2 полосам. На примыкании к Октябрьскому проспекту планируется обустроить одноуровневую кольцевую развязку, — сообщил заместитель председателя правительства — министр транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья Алексей Гержик. — Новая дорога не только улучшит дорожную ситуацию на Комсомольском проспекте, но и в перспективе станет удобной альтернативой существующему тоннелю, соединяющему ул. Волковскую и ул. Транспортную, где из-за реверсивного движения транспорта часто возникают заторы».

Отметим, что планируемая дорога перераспределит транспортные потоки в центре города и обеспечит дополнительный выезд на Октябрьский проспект, а также проезд в сторону Москвы и области.

Приступить к проектным работам планируется в конце этого года, а завершить проектирование — в 3 квартале 2025 года. Строительно-монтажные работы планируется выполнить в 3 квартале 2028 года. Уже завершены конкурсные процедуры по выбору подрядчика для выполнения проектных и строительных работ.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев обратил внимание на важность строительства дорог.

Строящиеся автомобильные объекты очень важны и должны быть завершены качественно в срок, сообщил он.