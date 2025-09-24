Стартовала Всероссийская онлайн-олимпиада для школьников «Безопасные дороги»

Учеников 1-9-х классов Московской области приглашают принять участие во всероссийской онлайн-олимпиаде «Безопасные дороги», которая проходит с 23 сентября по 26 октября при поддержке нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Об этом сообщает пресс-служба Минтранса Подмосковья.

«Безопасность детей на дорогах — один из наших ключевых приоритетов. Мы понимаем, насколько важно ее обеспечить в условиях растущего транспортного потока. <…> Всероссийская онлайн-олимпиада «Безопасные дороги» зарекомендовала себя как эффективный инструмент для закрепления правил дорожного движения среди школьников», — подчеркнул заместитель председателя правительства РФ Марат Хуснуллин.

Для участия в олимпиаде необходимо зарегистрироваться на ее официальном сайте или войти с логином и паролем от портала «Учи.ру». Задания позволят не только проверить свои знания, но и изучить и повторить основные правила безопасного поведения на дорогах. Все участники олимпиады получат сертификат, грамоту или диплом в зависимости от результата прохождения теста. При этом учителям вручат благодарственные письма.

«Задания олимпиады разбирают реальные ситуации — как правильно переходить дорогу, безопасно передвигаться пешком, на электросамокате или велосипеде. Для школьников это возможность потренироваться и закрепить модели поведения в безопасной среде, а для родителей — уверенность и спокойствие, что знания ребенка выходят за рамки теории и применимы в жизни», — отметила руководитель регионального развития «Учи.ру» Илона Абаншина.

Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению президента РФ Владимира Путина с 2025 года.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что каждому чиновнику нужно максимально вникнуть в детали для обеспечения безопасности в Подмосковье.

Также глава региона ранее заявлял, что власти региона слышат поступающие от жителей запросы и стараются их реализовать.