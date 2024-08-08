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Станцию метро «Волгоградский проспект» снова открыли для пассажиров

Пассажиры снова могут пользоваться станцией столичной подземки «Волгоградский проспект» после того, как ее закрывали по требованию полиции, сообщает пресс-служба Дептранса Москвы.

Ранее станцию Таганско-Краснопресненской линии метро закрывали по требованию полиции на вход и выход. Поезда следовали мимо станции без остановки.

Сейчас посадку и высадку пассажиров проводят в штатном режиме.

Поезда на «фиолетовой» ветке метро курсируют по графику.