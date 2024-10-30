Станция Москва-Пассажирская-Смоленская стала цифровой

Сегодня состоялось переключение крупнейшей станции столичного транспортного узла — Москва-Пассажирская-Смоленская на цифровую систему управления движением. Она обслуживает поезда отправляющиеся с Белорусского вокзала, электрички первого и четвертого московских центральных диаметров и аэроэкспрессы. В мероприятии приняли участие заместитель генерального директора ОАО «РЖД» Андрей Макаров и начальник МЖД Валерий Танаев. Об этом сообщили в пресс-службе Минтранса Подмосковья со ссылкой на МЖД.

Для размещения нового пункта управления движением построен 3-этажный пост электрической централизации. В здании площадью более 700 кв. метров разместились диспетчерский персонал станции и смежных подразделений. Для работников созданы комфортные условия — имеются комнаты для приема пищи, раздевалки, душевые, сушилки.

«Посты МПЦ в Московском транспортном узле построены по индивидуальным проектам. Каждое здание по своему оригинально, ведь они находятся на виду у пассажиров и должны соответствовать современному облику столицы. Железнодорожная инфраструктура на станции Москва-Пассажирская-Смоленская создавалась с учетом растущего пассажиропотока и возможности увеличения пропускной способности», — рассказал Андрей Макаров.

В ходе цифровизации станции специалисты заменили напольные и постовые устройства, уложили 28 новых стрелочных переводов и более 200 км кабеля. К системе управления подключили 120 стрелок и 165 светофоров. Она оснащена защитой от кибератак и позволяет дистанционно управлять светофорами и стрелками, следить за работой устройств автоматики.

«Станция Москва-Пассажирская-Смоленская — одна из крупнейших в Москве, ежедневно ею пользуется свыше 70 тыс. человек. Отсюда каждые сутки отправляется и прибывает 780 пригородных и 24 пассажирских поезда. Цифровая система управления движением позволяет обеспечивать надежную работу железнодорожной автоматики и как следствие, бесперебойное движение, в том числе в тактовом режиме на МЦД. В настоящее время на магистрали 89 станций переведены на отечественную цифровую систему. Большинство из них расположены в Мосузле», — отметил Валерий Танаев.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что для переходов через железную дорогу на территории Подмосковья установили новые стандарты. Так, переход обязательно должен быть крытым.

Также Воробьев сообщал, что в регионе реконструируют ж/д переезды и есть потребность в строительстве путепроводов, так как при запуске МЦД растет интенсивность движения электричек.