Стало известно, сколько россияне готовы потратить на покупку первой машины

Россияне в среднем тратят на первый автомобиль 739 тыс. рублей. При этом чаще всего речь идет о покупке машины с пробегом, которая становится наиболее доступным вариантом, сообщили РИАМО в пресс-службе онлайн платформ «Авито Реклама» и «Авито Авто».

В опросе приняли участие 10 тыс. россиян в возрасте от 18 лет. Согласно данным экспертов, средняя стоимость первой машины составила 739 тыс. рублей. При этом 60% респондентов потратили на первую машину до 500 тыс. рублей. Еще 20% россиян выделили бюджет от 500 тыс. до 1 млн рублей.

География существенно влияет на размер бюджета. Москвичи тратят на первый автомобиль в среднем 942 тыс. рублей — на 27% больше общероссийского показателя. Столичные покупатели реже выбирают бюджетные варианты автомобилей: в категории до 500 тыс. рублей их всего 42% против 60% в среднем по стране.

В Петербурге средний чек составляет 839 тыс. рублей, в Екатеринбурге — 759 тыс. рублей, в Уфе — 743 тыс. рублей, Новосибирске — 797 тыс. рублей, Казани — 936 тыс. рублей, Самаре — 857 тыс. рублей, Омске — 798 тыс. рублей, Ростове-на-Дону — 777 тыс. рублей, Волгограде — 630 тыс. рублей, Нижнем Новгороде — 749 тыс. рублей, Челябинске — 684 тыс. рублей, Красноярске — 603 тыс. рублей, Воронеже — 616 тыс. рублей, Краснодаре — 758 тыс. рублей.

Первый автомобиль покупают новым в автосалоне или с пробегом у знакомых и родственников — каждый из этих вариантов выбрали по 22% респондентов. На авторынке приобретают авто 16% опрошенных, машину с пробегом в автосалоне — 8%. Еще 7% респондентов получили первую машину в подарок.

Помимо этого, 23% участников опроса приобрели первую машину через классифайды, такие как «Авито Авто». Молодежь 18-24 лет покупает через такие площадки значительно активнее — среди них этот вариант выбрали 40%. Возрастные различия проявляются и в отношении к традиционным каналам. Авторынок среди молодой аудитории 18-24 лет выбирают лишь 5% покупателей — в 5 раз реже, чем представители старшего поколения 55-64 лет (26%).

Реклама на сайтах с объявлениями и маркетплейсах является одним из основных каналов для получения информации об автомобиле — на это указали 34% опрошенных. Далее следуют поисковые системы (28%), телевидение (27%), социальные сети (26%) и видеоплатформы (21%). Кроме того, 38% респондентов отмечают, что обращают внимание на рекомендации друзей, коллег и родственников.

