Стало известно, сколько петербуржцев ездят «зайцем»

В 2025 году оплату проезда в наземном транспорте Санкт-Петербурга проверили более 770 сотрудников подведомственных городскому комитету по транспорту организаций, сообщает «Бриф24» .

В рейдах участвовали работники СПб ГУП «Пассажиравтотранс», СПб ГУП «Горэлектротранс» и СПб ГКУ «Организатор перевозок».

В течение 2025 года специалисты провели в общей сложности свыше 2,7 млн проверок. В ходе них факт оплаты проезда проверили почти у 43 млн пассажиров. Доля безбилетных пассажиров составила менее 4%, что говорит о высоком уровне ответственности горожан, пользующихся общественным транспортом Петербурга.

В комитете также напомнили, что в 2025 году был изменен размер штрафа за неоплаченный проезд в городском, пригородном и междугородном транспорте — его сделали дифференцированным.

