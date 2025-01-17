Стало известно расписание автобусов в Крещенскую ночь к купелям в Домодедово

В Крещенскую ночь с 18 на 19 января продлят график работы ряда подмосковных автобусов, следующих до храмов и мест купания. Как сообщили в Министерстве транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья, доехать до купелей можно будет на 90 автобусных маршрутах Мострансавто.

В ночь с 18 на 19 января в Домодедово автобусы к местам купания, храмам и церквям будут курсировать до 3:00.

До купели на реке Рожайка в селе Битягово, д. 57 можно будет добраться на маршруте № 32.

До Церковного пруда напротив Храма в селе Вельяминово можно будет добраться на маршруте № 62.

До купели на реке Пахре в селе Ям можно будет добраться на маршруте № 420.

До часовни с купелями в деревне Житнево можно будет добраться на маршруте № 404.

До Глубокого пруда в мкр. Белые Столбы, ул. Геологов, д. 2 за д/с № 15 можно будет добраться на маршруте № 18.

«Традиционно в Крещенскую ночь для обеспечения комфорта и безопасности жителей и гостей Подмосковья работа части автобусов, следующих по маршрутам до храмов и купелей, будет продлена до 3 часов ночи. В транспортном обслуживании будет задействовано более 90 автобусов», — рассказал заместитель председателя Правительства Московской области — министр транспорта Подмосковья Алексей Гержик.

Во всех автобусах, задействованных в перевозках в крещенскую ночь, будет проведен предрейсовый контроль технического состояния. Со всеми водителями проведут инструктаж по работе на маршрутах и соблюдению правил дорожного движения.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что власти Подмосковья вместе с «Мострансавто» обрабатывают обращения от людей. Правительство региона старается, чтобы количество жалоб стремилось к нулю.

Он также отметил, что филиалы предприятия получают новые автобусы, среди которых — транспортные средства марки Foton. Их изготавливают на производстве в Ликине-Дулеве вместе с партнерами из КНР.

Автобусы Foton, по словам Воробьева, надежные. Такие транспортные средства нужны всей РФ и, в частности, Московской области. Регион — наиболее крупный покупатель.