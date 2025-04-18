Стало известно, почему снизились цены на автомобильные грузоперевозки в апреле

Снижение цен на автомобильные грузоперевозки, зафиксированное в апреле, объясняется сразу несколькими факторами. Прежде всего, это высокая конкуренция между перевозчиками, которая усилилась на фоне необходимости покрытия растущих издержек на содержание и владение автопарком, сообщил РИАМО владелец сети дилерских центров коммерческого транспорта «АЛЬЯНС ТРАКС» Алексей Иванов.

«Автомобильные парки перевозчиков устаревают и требуют все более дорогостоящего ремонта, одновременно с этим ставки по лизингу не позволяют своевременно обновлять транспорт. Ключевым элементом этих издержек является стоимость денег: ставки по кредитам остаются высокими, что вынуждает компании снижать маржу ради сохранения объемов заказов», — объяснил эксперт.

В то же время на ситуацию влияет частичное смягчение внешнеполитической напряженности на фоне осторожного потепления отношений с рядом стран Запада, добавил он.

«Отдельные ограничения в логистике были де-факто ослаблены, например, в части допуска через третьи страны, упрощения отдельных процедур или расширения маршрутов. Это позволило стабилизировать поставки, снизить риски и уменьшить число вынужденных холостых пробегов», — заявил Иванов.

Кроме того, постепенно восстанавливается внутренняя логистическая инфраструктура, отметил он. Региональные грузопотоки перераспределяются более рационально, часть логистических цепочек оптимизирована, а спрос на внутрироссийские перевозки остается стабильным, что также помогает участникам рынка планировать загрузку и корректировать ценовую политику.

Что касается перспектив, то цены на перевозки в ближайшее время будут оставаться под давлением. С одной стороны, высокая ставка ЦБ по-прежнему делает обслуживание лизинга дорогим, что ограничивает возможности обновления и расширения автопарка. С другой — насыщенность рынка перевозчиков и сохраняющаяся конкуренция продолжат сдерживать рост тарифов. Дополнительное влияние окажет возможная корректировка регуляторных требований, в частности — обсуждаемое обновление норм допуска к международным перевозкам и налоговое администрирование в сегменте самозанятых водителей, резюмировал эксперт.