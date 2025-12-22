Стало известно, почему Dongfeng отзывает в России 12 914 автомобилей

Официальный дистрибьютор Dongfeng в России «Дунфэн мотор рус» заявила об отзыве 12 914 седельных тягачей в связи с обнаруженными несоответствиями нормативным требованиям, сообщает ТАСС со ссылкой на Росстандарт.

«Отзыву подлежат 9 308 транспортных средств Dongfeng DFH4180 (GX), реализованных в период с 15 января 2023 г. по 11 июля 2025 г. с VIN-кодами согласно приложению, а также 3 606 транспортных средств Dongfeng DFH4180 (GX), еще не реализованных», — сообщили в ведомстве.

Отзыв автомобилей необходим для устранения нарушений, выявленных Росстандартом в ходе внеплановых проверок представительств автопроизводителей. По результатам этих проверок была применена защитная оговорка технического регламента ТС «О безопасности колесных транспортных средств» (ТР ТС 018/2011), которая приостановила действие документов, подтверждающих соответствие грузовых автомобилей, сообщили в Росстандарте.

В ведомстве пояснили, что причиной отзыва является несоответствие Правилам ООН 51-03, а именно превышение допустимого уровня шума, издаваемого движущимся автомобилем и сжатым воздухом, а также шума при включении регулятора давления. Кроме того, выявлено несоответствие Правилам ООН 121-01 из-за отсутствия подсветки обозначения органа управления вентилятора системы обогрева и/или кондиционирования, а также несоответствующего цвета индикатора обогрева ветрового стекла, уточнили в Росстандарте.

На всех отзываемых тягачах будет произведена перенастройка параметров двигателя посредством обновления программного обеспечения и визуальный осмотр глушителей. При необходимости глушители будут заменены. Также будет произведена полная замена панели управления для соответствия идентификации ручных органов управления, контрольных сигналов и индикаторов, сообщили в компании.

ООО «Дунфэн мотор рус» свяжется с владельцами автомобилей, попадающих под программу отзыва. Владельцы также могут самостоятельно проверить, подпадает ли их транспортное средство под отзыв, сравнив VIN-код своего автомобиля со списком на сайте Росстандарта. Все работы по устранению неисправностей будут выполнены бесплатно.

