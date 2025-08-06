Стало известно, куда таксисты Петербурга не любят приезжать по ночам

Обычная поездка на такси в Санкт-Петербурге может превратиться в настоящее испытание для водителя, но пассажиры об этом не задумываются при заказе машины. В городе существуют локации, которые таксисты стараются объезжать стороной, особенно после полуночи. Одними из таких районов являются Шушары и Колпино, пишет «Бриф24» .

Некоторые районы Северной столицы представляют собой настоящую проблему для водителей: там наблюдаются перебои с GPS-навигацией, отсутствует мобильная связь, а дорожные условия напоминают мрачные сцены из фильмов. Эти трудности, по словам самих таксистов, являются не выдумками, а реальными историями из их профессиональной практики.

Жители и гости Санкт-Петербурга сталкиваются с трудностями ориентирования в некоторых отдаленных районах города. По словам местных жителей, особенно сложная ситуация наблюдается в Шушарах и Красном Селе.

Интенсивно развивающиеся Шушары отличаются от других районов тесными проездами и недостаточным уличным освещением. В темное время суток передвижение по району становится настоящим испытанием из-за плохой видимости и сложной планировки. Не менее проблематична навигация в Красном Селе, где преобладают старая застройка и запутанная сеть улиц. Жители отмечают, что район малолюден, особенно в вечернее время, а неисправное освещение с мерцающими фонарями создает гнетущую обстановку.

Район Купчино представляет собой настоящий вызов для водителей такси из-за своей архитектурной специфики. По словам таксистов, однотипная застройка, множество похожих зданий сильно мешают сориентироваться.

Отдельно выделяется Колпино, которое, несмотря на формальную принадлежность к Петербургу, воспринимается как изолированный населенный пункт. Водители такси сообщают, что предпочитают не выезжать в этот район в вечернее время из-за запутанной системы навигации, проблем с мобильной связью и общего ощущения заброшенности территории.