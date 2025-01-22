Самолеты из Мурманска в Нижний Новгород начнут летать в 2025 году

Авиарейсы между Мурманском и Нижним Новгородом возобновятся в 2025 году, самолеты будут летать два раза в неделю, сообщает pravda-nn.ru со ссылкой на Минтранс Мурманской области.

Самолеты авиакомпании «Икар» будут летать между городами с 30 марта по 23 октября по четвергам и воскресеньям.

Росавиация включила эти рейсы в список субсидируемых маршрутов на текущий год.

Перелет займет у пассажиров около 2,5 часов.