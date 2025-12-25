Стало известно, когда в Симферополе откроют «Горбатый мост»

сегодня в 11:30

«Горбатый мост» в Симферополе откроется в апреле 2026 года

Председатель Совета министров Республики Крым Юрий Гоцанюк рассказал, что восстановление движения транспорта по «Горбатому мосту» в Симферополе намечено на апрель 2026 года, сообщает «Крым 24» .

Он подчеркнул, что ремонт моста, расположенного вблизи железнодорожной станции крымской столицы, будет завершен весной 2026 года.

«Все мы знаем мост, который находится в Симферополе. В апреле мы планируем завершить эту работу, и рабочее движение откроем уже в апреле следующего года», — уточнил Гоцанюк.

Ранее стало известно, что на реконструкцию «Горбатого моста» в Симферополе было направлено 548 миллионов рублей. Проект предусматривал полный демонтаж старого путепровода и возведение нового — металлического моста арочного типа.

