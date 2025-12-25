Стало известно, когда в Симферополе откроют «Горбатый мост»
Председатель Совета министров Республики Крым Юрий Гоцанюк рассказал, что восстановление движения транспорта по «Горбатому мосту» в Симферополе намечено на апрель 2026 года, сообщает «Крым 24».
Он подчеркнул, что ремонт моста, расположенного вблизи железнодорожной станции крымской столицы, будет завершен весной 2026 года.
«Все мы знаем мост, который находится в Симферополе. В апреле мы планируем завершить эту работу, и рабочее движение откроем уже в апреле следующего года», — уточнил Гоцанюк.
Ранее стало известно, что на реконструкцию «Горбатого моста» в Симферополе было направлено 548 миллионов рублей. Проект предусматривал полный демонтаж старого путепровода и возведение нового — металлического моста арочного типа.
