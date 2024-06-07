Стало известно, когда в метро Петербурга введут повсеместную оплату картой банка

сегодня в 20:51

Все турникеты метро Петербурга начнут принимать оплату банковской картой с июля

В июле 2024 года все турникеты метрополитена Санкт-Петербурга начнут принимать для оплаты банковские карты. Об этом договорились представители Сбербанка и банка «Россия» на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ-2024), сообщает «Бриф24» со ссылкой на пресс-службу губернатора города.

Кредитные организации подписали трехстороннее соглашение о сотрудничестве. Согласно нему, в городском наземном транспорте также начнут развивать новые инструменты безналичной оплаты, в том числе биометрию и Систему быстрых платежей (СБП).

«Благодаря сотрудничеству с банками мы внедряем удобные платежные сервисы и экономичные тарифы», — сказал губернатор Петербурга Александр Беглов.

Глава города добавил, что Петербургский метрополитен становится «не только одним из самых красивых, но и самым высокотехнологичным».