Стало известно, когда начнется тестирование беспилотного поезда в метро Москвы

Беспилотный поезд начнут тестировать на БКЛ в столичном метро в 2025 году

В 2025 году власти Москвы планируют приступить к реализации первого этапа запуска инновационного поезда на Большой кольцевой линии (БКЛ) метро. В настоящее время стартовала подготовка к запуску беспилотного состава, сообщает пресс-служба столичного Дептранса.

«Запуск беспилотного движения станет историческим событием для столичного метрополитена. Инновационный проект обладает значительным потенциалом», — заявил заммэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

Он подчеркнул, что проект станет инновационной платформой для внедрения передовых технологических решений. Приоритетные задачи — обеспечение безопасности и сокращение временных интервалов в час пик, которые станут самыми короткими в мире. После запуска на БКЛ технология будет поэтапно внедряться на других линиях метро.

Вице-мэр добавил, что для организации беспилотного движения на Большом кольце будет развернута технологическая сеть 5G, которая обеспечит надежное и высокоскоростное взаимодействие с инфраструктурой.