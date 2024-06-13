Стало известно, какую продукцию московских промышленников используют в метро

На сегодняшний день в столице более 4,2 тыс. промпредприятий, в которых работают 725 тыс. человек. Ежедневно они производят продукцию, которая необходима для всех сфер городской жизни, включая метро, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своем Telegram-канале .

Как отметили в департаменте инвестиционной и промышленной политики Москвы, промышленники столицы наращивают производство продукции, в том числе для метро, благодаря сразу нескольким факторам: уходу зарубежных компаний с отечественного рынка, расширению производств, а также активной помощи города. Москва предоставляет более 20 системных мер поддержки, включая льготные инвестиционные кредиты и льготные займы. В 2023 году город одобрил предприятиям целевые займы на сумму более 1,2 миллиарда рублей, что стало рекордом.

«Мы уже долго и плодотворно сотрудничаем с метрополитеном. Помимо наших стандартных систем вентиляции мы разрабатываем и изготавливаем уникальные изделия специально для метро. Уже более чем на 80 станциях используется продукция, выпущенная на нашем заводе», — отметил генеральный директор компании «Галвент» Кирилл Прахов.

Для столичного метрополитена в Москве выпускают:

оборудование и системы телемеханики и автоматики – в метрополитене используют высокотехнологичные системы управления движением поездов;

платы, используемые в бесконтактных считывателях банковских карт – их интегрировали во все турникеты МЦД, МЦК и метрополитена;

системы шумопоглощения и осветительные приборы;

кабели – с 2022 по 2023 только для тоннелей БКЛ один московский производитель поставил около 1,2 тыс. км кабеля.

Столичная компания также помогает метрополитену в утилизации и переработке металлосодержащих отходов, транспорта и электрооборудования.

Несмотря на санкции и внешние ограничения, производства Москвы надежно укрепили технологический суверенитет.