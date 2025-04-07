Стало известно, какие навыки вождения россияне осваивают весной

«Авито»: в России в два раза вырос интерес к обучению скоростному маневрированию

Весной россияне традиционно проявляют повышенный интерес к обучению вождению, стремясь освоить новые навыки в условиях благоприятной погоды. Спрос на уроки вождения за месяц в России вырос на 21%, сообщили РИАМО в пресс-службе онлайн-платформы «Авито Услуги».

По данным аналитиков, спрос на уроки на автотренажерах за отчетный период вырос в 3 раза, достигнув 194%. Симуляторы помогают начинающим водителям освоить базовые навыки вождения. Спрос на уроки по маневрированию выросли в 2 раза (+95%).

Интерес к урокам скоростного маневрирования вырос почти вдвое (+90%), а спрос на обучение контраварийному вождению увеличился на 30%. Занятия развивают навыки уверенного поведения в экстренных ситуациях, таких как резкое торможение и движение по скользкой дороге.

Также с приходом весны наблюдается значительный рост спроса на восстановление навыков вождения после зимнего перерыва. Начинающие автомобилисты активно ищут автоинструкторов для отработки маршрутов «работа — дом» и вождения по городу. Спрос на эти услуги увеличился на 32% и 28% соответственно.

Средняя стоимость одного урока с инструктором колеблется от 1,5 до 2 тыс. рублей за час. Особой популярностью пользуется обучение парковке — интерес к освоению данного манёвра вырос на 30%.