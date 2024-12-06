Стало известно, какие дороги в Щелкове ждет капремонт в 2025 году

Транспорт

Фото - © Пресс-служба Администрации г.о. Щёлково

В следующем году в городском округе Щелково запланирована масштабная работа по капитальному ремонту дорог. Обновлению подвергнутся 20 участков общей протяженностью более 20 км. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

В их числе:

  • улица Заречная (2 участка);
  • улица Свердлова;
  • улица Лермонтова;
  • улица Чернышевского;
  • улица Широкая;
  • деревня Горбуны;
  • улица Краснознаменская;
  • деревня Душоново;
  • улица Свирская;
  • улица Гагарина;
  • поселок Образцово (улицы Центральная, Верхняя, Спортивная);
  • улица Жуковского;
  • Аэродромная улица,
  • рабочий поселок Монино;
  • улица Молодежная;
  • улица 1-я линия;
  • улица Гоголя;
  • деревня Вторая Алексеевка (улица Сосновый бор);
  • деревня Орлово;
  • улица Озерная;
  • улица Маршала Неделина;
  • деревня Ново.

Для ремонта будет использоваться только асфальт ЩМА-16, обладающий высокой износоустойчивостью и обеспечивающий гарантию на 8 лет.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев обратил внимание на важность строительства дорог.

Строящиеся автомобильные объекты очень важны и должны быть завершены качественно в срок, сообщил он.