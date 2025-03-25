Стало известно, как развивалась сфера такси в последние десятилетия

Он отметил, что сегодняшнее такси приспособлено для интровертов. Люди могу заказывать транспорт из точки А в точку Б и даже добавить то, что не хотят лишнего взаимодействия с водителем. Еще несколько лет назад человек ловил такси на улице жестом руки или искал машину на специальной стоянке. О цене приходилось договариваться тоже на месте, чеки за поездку никто не выдавал.

Также Яблоков вспомнил, что существовали службы заказа такси по телефону. Человек оставлял заявку на забор, но отследить движение машины было невозможно. В некоторых случаях при повторном звонке можно было и вовсе не дозвониться до оператора.

В нынешнее время у таксопарков много машин, и реакция водителей на заказы практически мгновенная.

По поводу общения и цен на такси эксперт отметил, что коммуникация с пассажиром могла быть неформальной. Фиксированные цены на поездки были, но часто таксисты просто не включали счетчик и называли клиенту произвольную стоимость. Счетчик работал в основном для приезжих туристов, не знающих город. Тогда люди платили 20 копеек за посадку и каждый километр (около 100 рублей по сегодняшним меркам).

Более того, раньше и водитель, и пассажир могли курить прямо в салоне машины, есть, пить, музыка выбиралась таксистом. Сейчас такое редко встретишь.

«Сейчас у водителя даже есть четкие требования к внешнему виду, а машина должна постоянно проверяться на исправность», — заключил Яблоков.