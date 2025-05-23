Стало известно, к чему приведет новый закон о локализации такси в России

С 1 марта 2026 года в такси смогут работать только авто, произведенные в России

С 1 марта 2026 года в России начнет действовать закон, ужесточающий требования к локализации автомобилей в такси, что может затормозит обновление автопарков. Стало известно, какие авто теперь будут в такси и как это скажется на сфере и пассажирах, сообщает «Вечерняя Москва».

Отмечается, что в такси разрешат использовать авто, произведенные в рамках специальных инвестиционных контрактов (СПИК), заключенных с 1 марта 2022 года по 1 марта 2025 года. Также будут допускаться машины и по более ранним контрактам, при условии входа в проект новых инвесторов с похожим опытом.

Эксперты отмечают, что Lada Granta, Lada Vesta, Lada Aura, китайские Haval Jolion, Haval F7/F7x, BAIC U5 Plus, Kaiyi E5 смогут работать в российском такси после вступления закона в силу, так как они соответствуют заявленным требованиям и производятся на территории России.

Автоэксперт Игорь Моржаретто заметил, что из-за таких автомобилей в такси пропадет деление на классы «эконом» и «комфорт». Все вышеперечисленные авто скорее можно отнести к экономическому классу, но в будущем возможно присоединение и других автомобилей к этому списку.

Специалист заявил, что главной задачей закона является поддержка российского автопрома и наращивание стимула иностранных производителей к локализации своих автомобилей в России. По его словам, на данный момент российский автомобильный рынок слаб, и невозможно предположить, какие машины будут закупаться. При этом и открытие новых производств может быть рискованным.

«Рисковать будут российские компании, которые сейчас приводят к нам китайские марки. Все автомобили, которые появились в последнее время, — это российские деньги и сборка из китайских машинокомплектов», — заключил Моржаретто.