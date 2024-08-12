Стало известно, хотят ли россияне запретить электросамокаты

Издание «ФедералПресс» провело опрос среди читателей, чтобы выяснить их мнение касательно предложения Госдумы ввести полный запрет на использование электросамокатов в России. Согласно результатам исследования, только 16% россиян уверены, что электросамокатам не место на тротуарах и дорогах, поэтому их необходимо запретить.

В то же время 15% респондентов считают, что запрещать самокаты необязательно, но при этом следует создать для них необходимую инфраструктуру в городах.

Кроме того, 12% опрошенных полагают, что самокаты можно оставить только для прогулок в парках. Среди респондентов 14% заявили, что им не мешают самокатчики.