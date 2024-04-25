Стали известны популярные направления поездок на такси из Москвы в Подмосковье

Самыми популярными направлениями поездок на такси из Москвы оказались Звенигород, Истра и Чехов. А в Москву на такси чаще всего ездят из Звенигорода, Истры и Наро-Фоминска. Сервис «Яндекс Такси» проанализировал все поездки в регионе по тарифу «Межгород» с начала года. Об этом сообщает пресс-служба Минтранса Подмосковья.

Всего за этот период в Москве и области около 400 тыс. пассажиров воспользовались тарифом «Межгород», они проехали 64 млн км — это чуть больше расстояния от Земли до Венеры.

Запланировать поездку по «Межгороду» в приложении Яндекс Go теперь можно за 3 дня — так выйдет заметно выгоднее, чем если вызывать с подачей в ближайшее время. Водитель также сможет посмотреть заказы от пассажиров заранее и выбрать удобные. После завершения поездки алгоритм начнет искать обратный заказ, чтобы путь назад не был холостым. Если обратный заказ не найдется, сервис компенсирует разницу между тарифами.

Тариф «Межгород» учитывает особенности длинных переездов: поездка включает в себя бесплатное ожидание в пути на 10 минут для одной или нескольких остановок по дороге. А заказы предлагаются водителям с высоким рейтингом, которые готовы к междугородним поездкам.

Тариф можно заказать из Москвы в 22 города Подмосковья: Звенигород, Чехов, Электросталь, Красноармейск, Наро-Фоминск, Солнечногорск, Сергиев Посад, Дмитров, Истра, Серпухов, Михнево, Черноголовка, Павловский Посад, Можайск, Клин, Орехово-Зуево, Ступино, Воскресенск, Коломна, Волоколамск, Руза, Тучково.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что власти региона планируют развивать транспортную отрасль только с учетом мнения жителей. По его словам, вопросы транспорта всегда волнуют людей и являются важными.

«Поэтому запустили большую программу по ремонту автовокзалов, обновлению автобусов, организации „выделенок“ и остановок. Жители знают, как будет удобнее, поэтому обязательно будем учитывать их мнение и пожелания в проработке этих вопросов», — написал Воробьев.