Стала известна обстановка с такси в Кемерове в первый рабочий день 2026 года

В первый рабочий день 2026 года транспортная ситуация в Кемерове оказалась напряженной: к 9 утра на городских магистралях образовались серьезные заторы, достигшие 7 баллов. В Новосибирске из-за затрудненного движения тарифы на такси ощутимо выросли. Корреспондент Сiбдепо выяснил, как обстоят дела с ценами на такси в Кемерове.

Проанализировав данные трех популярных сервисов в столице Кузбасса, он пришел к выводу, что стоимость коротких поездок в Центральном районе осталась на уровне обычного часа пик — от 200 до 350 рублей. В отличие от Новосибирска, где агрегаторы такси рекомендовали жителям воспользоваться общественным транспортом, кемеровские сервисы не стали резко повышать тарифы. Однако для пассажиров основной проблемой стали не цены, а заторы на дорогах и длительное время ожидания.

На главных магистралях города, таких как Октябрьский проспект, проспект Шахтеров, Кузнецкий проспект, а также на пересечении главных улиц образовались длинные очереди. Из-за этого время ожидания автомобиля составляло от 20 до 30 минут.

Примером может служить поездка протяженностью 4 км, которую приложение оценило в 17 минут. Самый недорогой вариант в такси стоил 280 рублей с небольшой доплатой за скорость, но это не помогло. Водитель прибыл лишь через полчаса после заказа, а вся поездка заняла 43 минуты из-за интенсивного трафика. Другие сервисы предложили цену в 350 рублей, что относительно приемлемо.

