Средний срок владения автомобилем в России превысил 7 лет

Эксперт Удалов: средний срок владения авто в РФ увеличился более чем в 2 раза

Исполнительный директор «Автостата» Сергей Удалов отметил существенный рост продолжительности владения личными автомобилями среди граждан России. По его словам, подобная тенденция оказывает отрицательное воздействие как на авторынок в целом, так и на сегмент автострахования, сообщает «Царьград» .

Свежие статистические данные за три квартала 2025 года демонстрируют сокращение до 9% доли перепроданных автомобилей возрастом от 3 до 7 лет. Для сравнения — в 2019 году этот показатель достигал 15%.

Удалов заявил, что средний срок владения автомобилем в России увеличился более чем в два раза за последние 15 лет. Если в 2009 году он составлял приблизительно 3 года, то к началу 2025 года уже превысил отметку в 7 лет.

Ранее специалисты уже отмечали замедление темпов приобретения новых автомобилей и увеличение периода владения до 12–15 лет в отдельных сегментах.

