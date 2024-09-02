Способы оплаты проезда пассажирами проверили в 9 автобусах в Реутове

Сотрудники администрации городского округа Реутов совместно с представителями восточного управления административно-пассажирской инспекции провели рейд, направленный на обеспечение безопасности перевозки пассажиров в общественном транспорте и организацию транспортного обслуживания населения. Об этом сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В ходе мероприятия проверили 9 автобусов на двух маршрутах на предмет реализации проездных билетов за наличный расчет или с помощью переводов на банковскую карту водителя.

В пяти случаях были вынесены постановления.

На территории Московской области уже два года действует закон, по которому в целях обеспечения безопасности перевозок пассажиров и багажа не допускается реализация проездных билетов за наличный расчет в салонах транспортных средств на муниципальных и межрегиональных маршрутах.

Если пассажир оплачивает проезд переводом или наличными, он считается безбилетным и может быть оштрафован, как и водитель автобуса, который принимает оплату в таком виде.

В случае если водитель отказывается принять оплату картой и требует от пассажира наличные средства, пассажир может обратиться на горячую линию министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья по номеру: 8(495)228-19-19. В обращении необходимо указать дату и время нарушения, номер маршрута, гос. номер транспортного средства, ФИО водителя.

В ходе проведенного рейда водителям и пассажирам еще раз напомнили о необходимости соблюдения действующего законодательства.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что власти региона планируют развивать транспортную отрасль только с учетом мнения жителей. По его словам, вопросы транспорта всегда волнуют людей и являются важными.

«Поэтому запустили большую программу по ремонту автовокзалов, обновлению автобусов, организации „выделенок“ и остановок. Жители знают, как будет удобнее, поэтому обязательно будем учитывать их мнение и пожелания в проработке этих вопросов», — написал Воробьев.