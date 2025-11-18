Спортсмены Подольска взяли 13 наград на соревнованиях по универсальному бою

Бойцы из Подольска завоевали 13 наград на Всероссийских соревнованиях по универсальному бою среди юношей и девушек 12–17 лет в Тольятти. Достойно представили городской округ Подольск воспитанники спортивного клуба рукопашного боя «Патриот». Об этом сообщает пресс-служба администрации горокруга.

По итогам напряженной борьбы две золотые медали получил Юрий Барц. По две серебряные медали заслужили Руслан Безносов и Артем Акимов. Серебро и бронза у Георгия Афанасьева и Владимира Филимонова. Бронзовые медали у Артема Борзенкова, Вадима Блинова и Святослава Бударова.

Турнир по универсальному бою в разделах «Средства защиты» и «Полноконтактный бой WTKF» посвятили памяти бойцов 3-й бригады специального назначения, участвовавших в СВО. Всего в состязаниях приняло участие 300 спортсменов из 32 регионов России. Все они боролись за звание лучших в своей категории.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что Московская область старается удовлетворить спортивные запросы населения. В регионе не прекращается строительство спорткомплексов.

«Я услышал от школьников, что много бассейнов и ледовых катков не бывает», — сказал он.