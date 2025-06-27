Спортсмену из Клина присвоено звание мастер спорта России международного класса

Челпанов Александр Антонович — ветеран спорта городского округа Клин, действующий спортсмен, выступающий в дисциплине «греко-римская борьба» на протяжении нескольких летно успешно участвует в соревнованиях Всероссийского и Международного уровня, занимая призовые места. Одно из таких статусных соревнований состоялось в июне 2025 года в г. Смоленске — открытый чемпионат России среди мастеров ковра. Александр Антонович, выступая по направлению МБУ ДО СШОР «Клин спортивный», стал бронзовым призером этих статусных соревнований.

В торжественной обстановке на церемонии награждения Челпанову Александру Антоновичу был вручен знак «Мастер спорта России международного класса» по спортивной борьбе (дисциплина греко-римская борьба) среди ветеранов.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что Московская область старается удовлетворить спортивные запросы населения. В регионе не прекращается строительство спорткомплексов.

«Я услышал от школьников, что много бассейнов и ледовых катков не бывает», — сказал он.