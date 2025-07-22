Спортсмен Химок победил в первенстве по автокроссу

Воспитанники Дома юных техников «Интеграл» из Химок завоевали золото и бронзу чемпионата и первенства Московской области по автокроссу. Наши спортсмены боролись за победу с соперниками из Москвы, Санкт-Петербурга, Йошкар-Олы, Воронежа, Казани, Сочи и других городов России, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В классе багги Д3-250 на первом месте финишировал Александр Абрамов. В той же группе пилотов старты на третьем месте завершил Вячеслав Лужков. Юные гонщики Химок выступили в составе команды имени Евгения Родионова.

«Наши ребята демонстрируют не только высокий уровень мастерства, но и настоящий спортивный характер. Поздравляю юных гонщиков и их наставников с достойным выступлением!» — отметил председатель совета депутатов Сергей Малиновский.

Больше информации о соревнованиях, а также о том, как присоединиться к команде «Интеграла» можно узнать в соцсетях.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев обозначил задачу по популяризации массового спорта среди жителей региона.

Также Андрей Воробьев сообщал, что в регионе развита вся необходимая инфраструктура для проведения спортивных мероприятий высшего класса.

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