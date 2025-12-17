Специалисты устранили дефекты дорог в Воскресенске и Егорьевске за неделю

Специалисты Мосавтодора за неделю провели ямочный ремонт на региональных дорогах в городском округе Воскресенске и муниципальном округе Егорьевске, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

За прошедшую неделю ямочный ремонт провели на участках в селе Фаустово и деревнях Ивановка, Золотово, Губино, Ворыпаево и Силино городского округа Воскресенск, а также в деревнях Песье, Гридинская, Большое Гридино и Бормусово муниципального округа Егорьевск.

В министерстве транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области отметили, что ежедневно в округах устраняют около 20 дефектов дорожного покрытия. Инспектирование состояния дорог и проведение ремонта осуществляются регулярно, а участки определяют по результатам обследований с учетом погодных условий.

Качество работ с применением литого асфальтобетона и холодной асфальтобетонной смеси контролируют с помощью системы контроля и планирования работ в области дорожной инфраструктуры. Все выполненные работы фиксируют с использованием фотоматериалов и заносят в базу данных.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев обратил внимание на важность качественного содержания муниципальных дорог. Он отметил, что в местах проживания людей дороги должны быть комфортными и хорошо освещенными.

«Уборка дорог. Все мы понимаем, это наша зона ответственности, все надо убирать. Я обращаю внимание всего блока (правительства региона — ред.) на качество муниципальных дорог», — сказал Воробьев.