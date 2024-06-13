Специалисты проверили состояние железнодорожных станций в Подмосковье

Фото - © Источник: пресс-служба Министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области

сегодня в 15:50

Инспекторами министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области было проверено состояние железнодорожных станций: «Лобня», «Депо» и «Луговая». Об этом сообщает пресс-служба ведомства региона.

Особое внимание в ходе проверки было уделено наличию мелкобытовых отходов в полосе отвода железной дороги на ж/д станциях, наличию свалок отходов на контейнерных площадках, состоянию ограждений, перил и лестниц, состоянию уличного освещения.

Все выявленные замечания инспекторами министерства были занесены в протокол, а также ответственным лицам установлены сроки на устранения всех нарушений.

Комиссионные осмотры инспекторов министерства теперь будут проводиться еженедельно, до приведения их и прилегающих территорий в надлежащее состояние.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев напомнил, что в регионе реализуется программа по обеспечению безопасности на железной дороге.

«Обратили внимание, что, несмотря на всю создаваемую инфраструктуру, часто особенно молодые люди, в наушниках, в капюшоне, стараясь выбрать короткий путь, рискуют жизнью», — отметил Воробьев.