Специалисты Подмосковья завершили работы по восстановлению двух мостовых переходов в ДНР

В поселке Старый Крым Донецкой народной республики строители Московской области завершили работы по восстановлению двух мостовых переходов № 1 и 2 через реку Кальчик, сообщает пресс-служба Минтранса Подмосковья.

На открытии объектов присутствовали зампредседателя правительства Московской области Алексей Гержик, советник губернатора Московской области (в ранге министра) Евгений Хромушин, министр транспорта ДНР Александр Бондаренко и врип главы Мариуполя Олег Моргун.

«Открыли движение по двум мостам — верхнему и низовому, которые обеспечат транспортную связь между поселком Старый Крым и городом Мариуполем, а также ближайшими населенными пунктами. Протяженность новых дорожных объектов с подходами — 206 метров и 312 метров. На мосту № 1 для удобства и безопасности жителей обустроена пешеходная зона», — рассказал зампредседателя правительства Московской области Алексей Гержик.

Строительство объектов осуществлялось в рамках указа президента РФ, в соответствии с которым Московская область участвует в реализации комплексной программы по восстановлению разрушенной социальной и дорожной инфраструктуры Луганской и Донецкой народных республик, в частности, в г. Мариуполе, Новоазовском и Тельмановском муниципальных округах ДНР.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что задача подмосковных властей — помочь с восстановлением городов и инфраструктуры в новых регионах России, чтобы люди могли постепенно вернуться к нормальной жизни.

Глава региона добавил, что строители из Московской области уже восстановили более 100 объектов в Тельмановском, Новоазовском районах и Мариуполе. Среди них — многоквартирные дома, автодороги, школы, детсады и медучреждения.